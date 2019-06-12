Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования

Два кандидата из проходной части списка политической парти "Слуга народа" заявили об отказе от баллотирования.
Это бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак (№33) и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт (№81).
"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", - написал в фейсбуке Спивак.
Он объяснил свое решение "чудовищной грязью и потоками циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко".
Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик.
"Уверен, что больше пользы я принесу, все таки, в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта", - написал Гутцайт в фейсбуке.
Напомним, что партию "Слуга народа" на выборы под первым номером поведет политтехнолог Дмитрий Разумков.
Исходя из нынешнего рейтинга партии "Слуги народа", она может рассчитывать получить около 130 мест в парламенте по многомандатному округу.