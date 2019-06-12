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Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования

Спивак и Гутцайт входили в топ-100 списка.

Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Фото: facebook.com/SpivakDmytriy

Два кандидата из проходной части списка политической парти "Слуга народа" заявили об отказе от баллотирования.

Это бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак (№33) и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт (№81).

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", - написал в фейсбуке Спивак.

Он объяснил свое решение "чудовищной грязью и потоками циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко".

Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик.

"Уверен, что больше пользы я принесу, все таки, в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта", - написал Гутцайт в фейсбуке.

Напомним, что партию "Слуга народа" на выборы под первым номером поведет политтехнолог Дмитрий Разумков.

Исходя из нынешнего рейтинга партии "Слуги народа", она может рассчитывать получить около 130 мест в парламенте по многомандатному округу.

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