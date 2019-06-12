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188 детей в Крыму растут без отцов из-за уголовных преследований

Ранее таких детей в Крыму было 170, однако после массовых задержаний 10 июня эта цифра выросла.

188 детей в Крыму растут без отцов из-за уголовных преследований
Фото: Макс Требухов

Количество детей в аннексированном Крыму, чьих родителей арестовали в рамках политически мотивированных уголовных дел, достигло 188.

Об этом сообщила активистка правозащитного объединения "Крымская солидарность" Мумине Салиева, передает Громадське.

"До сих пор таких детей в Крыму было 170. После облав (задержаний в Крыму 10 июня. - ред.) эта цифра увеличилась - сегодня 188 детей крымских заключенных, которые остаются без родителей. И мы ожидаем, что родится 189-й ребенок", - рассказала Салиева.

Как сообщалось, 10 июня российские силовики в Крыму провели обыски в домах крымских татар. В результате "следственных мероприятий" задержаны 8 человек. В Алуште задержаны Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров, в селе Малый Маяк – Руслан Месутов, в селе Изобильное – Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины, в селе Зуя Белогорского района задержан активист Айдер Джеппаров, в Белогорске – Риза Омеров, в поселке Строгоновка под Симферополем задержан Эскендер Сулейманов. Ранним утром перед въездом на Крымский мост был задержан Энвер Омеров.

У жены задержанного сегодня в Крыму Ризы Омерова начались преждевременные роды.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанных до 5 августа.

Напомним, в марте российские силовики в Крыму провели обыски в домах 24 крымских татар и задержали 24 местных жителей. Их вывезли на территорию России и сейчас судят в Ростове-на-Дону.

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