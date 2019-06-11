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"Опора" заявила о фальстарте избирательной кампании и кампаний "черного пиара"

Подробный отчет опубликовали наблюдатели в Закарпатской области, однако нарушения есть и в других регионах.

"Опора" заявила о фальстарте избирательной кампании и кампаний "черного пиара"
Фото: Макс Требухов

Гражданская сеть "Опора" опубликовала отчет с нарушениями в ходе избирательного процесса на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В Ужгороде расклеены листовки, содержащие признаки черного пиара в адрес городского головы Богдана Андриева, который входит в избирательный список партии "Оппозиционный блок", - сказано в сообщении.

На открытке есть фото мэра Ужгорода и надпись "Остановить мародера". В правом нижнем углу открытки есть подпись - Павел Федака, однако нет выходных данных - информации о заказчике, тираже, организации, осуществившей печать и тому подобное.

Упомянутый Федака - депутат ужгородского горсовета в 2006-2010 годах - в телефонном разговоре с "Опорой" заявил, что о "черном пиаре" можно будет говорить только после регистрации кандидата в депутаты, а до тех пор это только открытка неизвестного происхождения "с созвучным имененем".

Наблюдатели также отчитались о фальстарте избирательной агитации, в частности, в Закарпатской области.

"Отдельные вероятные участники парламентских выборов, будучи еще не зарегистрированными как субъекты избирательного процесса, рекламируют свои проекты, и это все - не в пределах избирательного фонда. Видим признаки так называемой досрочной агитации. Поэтому избиратель не знает достоверной информации о средствах, потраченных на такую рекламу, и кто ее оплатил ", - отметил координатор "Опоры" Ярослав Гулан.

Среди политсил, разместивших свои борды досрочно, упомянуты "Украинская стратегия Владимира Гройсмана", "Европейская солидарность".

Напомним, сегодня Конституционный суд начал рассматривать представление 62 депутатов о незаконном роспуске Верховной Рады. Ожидается, что суд вынесет решение не позже 29 июня. Выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

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