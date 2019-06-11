"Батькивщина" поддержит голосование за отставку Луценко, - Тимошенко

Партия "Батькивщина" поддержит увольнение генпрокурора Юрия Луценко и требует одновременного представления на нового генпрокурора. Такое заявление сегодня опубликовала лидер партии Юлия Тимошенко на своей странице в Фейсбуке.

"Пока президент не поменяет Генерального прокурора и председателя СБУ, вся коррумпированная команда Порошенко не будет отвечать перед законом и попытается получить реванш в новом парламенте", - написала Тимошенко.

Вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового Генпрокурора, считает политик.

"Нельзя увольнять должностных лиц такого высокого ранга, а не назначая сразу новых. Потому что это разбалансирует управление страной", - подчеркнула лидер партии.

По мнению Тимошенко, Верховная Рада обязана выполнить Конституцию и проголосовать вопрос замены Генпрокурора. Для этого, по ее словам, нужно приостановить на некоторое время рассмотрение Избирательного кодекса по процедуре ad hoc.

Напомним, ранее сегодня президент Владимир Зеленский внес представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко.