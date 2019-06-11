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Судья Печерского райсуда Лариса Цокол ушла в отставку

Судья подала в отставку еще 23 апреля 2018 года.

Судья Печерского райсуда Лариса Цокол ушла в отставку
Фото: Сергей Нужненко

Высший совет правосудия 11 июня отправил в отставку судью Ларису Цокол, удовлетворив ее заявление.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Цокол подала в отставку еще 23 апреля 2018 года, но ее заявление не удовлетворили из-за дисциплинарного производства.

В октябре 2018 года Цокол отстранили от осуществления правосудия в связи с представлением на увольнение от первой дисциплинарной палатой ВСП.

В июле 2018 года ВСП изменил свое решение, сделав отстранение временным - на шесть месяцев.

Напомним, что Цокол больше всего известна тем, что она рассматривала дело экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в декабре 2017 года. Прокуратура требовала применить к нему круглосуточный арест с ношением электронного браслета. Цокол отказала прокурорам в ходатайстве и освободила Саакашвили.

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