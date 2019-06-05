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ВСП изменил взыскание для судьи Цокол и отстранил ее на 6 месяцев

Судью отстранили еще в октябре в связи с подготовкой представления на увольнение.

ВСП изменил взыскание для судьи Цокол и отстранил ее на 6 месяцев
Лариса Цокол
Фото: analitika.media

Высший совет правосудия отстранил судью Печерского районного суда Ларису Цокол на шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба совета.

"Рассмотрев жалобу судьи Печерского районного суда города Киева Цокол Ларисы Ивановны, ВСП принял решение Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 19 октября 2019 № 3168 / 1дп / 15-18 изменить, и применить ... дисциплинарное взыскание в виде временного, сроком на шесть месяцев, отстранения от правосудия с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи", - сказано в сообщении.

Для возвращения к обязанностям Цокол должна будет пройти курс повышения квалификации следственных судей и квалификационную оценку.

Напомним, в октябре 2018 года на Цокол было подготовлено представление об увольнении, в чем именно заключается дисциплинарный проступок судьи, не указывалось. Срок временного отстранения Цокол должен был закончиться либо увольнением, либо отменой решения дисциплинарной палаты.

23 апреля 2018 года Цокол подала в отставку, но ее заявление не удовлетворили из-за дисциплинарного производства.

Цокол рассматривала дело экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в декабре 2017 года. Прокуратура требовала применить к нему круглосуточный арест с ношением электронного браслета. Цокол отказала прокурорам в ходатайстве и освободила Саакашвили.

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