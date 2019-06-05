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"Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарке

В ходе проверки анкет уже 1,3 тыс. претендентов получили отказ.

"Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарке

Партия "Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Партия объявит своих кандидатов на съезде 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"На сайте политической партии "Слуга народа" завершилась регистрация желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Она продолжалась до 2 июня включительно. Свои кандидатуры предложили 3 тыс. 544 человека. Все резюме с материалами от претендентов будут тщательно изучены и проверены. И только после этого руководство партии определит кандидатов, фамилии которых будут обнародованы на съезде политической силы 8 июня", - сказано в сообщении.

В ходе проверки анкет уже 1,3 тыс. претендентов получили отказ.

"Укринформ" передает, что председатель партии Дмитрий Разумков, заявил, что ценности этих людей не совпадают с ценностями партии. По словам главы "Слуги народа", после анализа соответствующих баз и реестров, мониторинга социальных сетей было выявлено, что некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах.

В это же время, на сайте партии еще продолжается набор в команду "Слуги народа" (на волонтеров штаба, членов комиссии, или наблюдателей). На данный момент заявки заполнило более 31 тыс. человек.

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский назначил себе пресс-секретаря. Эту должность заняла 32-летняя Юлия Мендель, которая в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере".

По словам пресс-секретаря "ЗеКоманды" Ирины Победоносцевой, на конкурс представителя президента подавались около 4 тыс. человек.

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Источник: "Украинские новости"
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