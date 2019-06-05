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Князев не будет подавать в отставку, - источник

Он уже уволил начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.

Князев не будет подавать в отставку, - источник
Фото: npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Сергей Князев не планирует подавать в отставку в связи со скандалом, связанным с подозрением полицейских в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Об этом сообщил источник из Нацполиции агентству "Украинские новости".

"А какой смысл? У нас каждый день должен кто-то подавать в отставку?", - сказал источник.

Он отметил, что Сергей Князев выполняет свои обязанности и пообещал, что виновные в убийстве ребенка понесут справедливое наказание. В связи с этим скандалом, глава Нацполиции уволил начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти. В ребенка стреляли патрульные полицейские, которые праздновали в тот вечер выпускной своих детей.

4 июня, Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Фигуранта дела, патрульного полицейского Ивана Приходько арестовали на два месяца. Второго полицейского - Владимира Петровца также арестовали на 60 суток.

В тот же день вечером, возле здания МВД в Киеве состоялась акция "Безнаказанность убивает". Сотни активистов требовали справедливого расследования убийства ребенка.

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Источник: "Украинские новости"
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