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На акции в Переяслав-Хмельницком отделение полиции забросали петардами

Акцию проводят представители С14

Фото: Татьяна Безрук

В Переяславе-Хмельницком местные жители и активисты провели акцию с требованием расследовать убийство пятилетнего Кирилла Тлявова, которого ранее ранили полицейские.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Татьяна Безрук

Фото: Татьяна Безрук

У отделения полиции собралось более ста человек. Они зажгли фаера и скандируют: "Полиция убила мальчика Кирилла". Участники акции используют салюты, представители С14 забросали отделение петардами и дымовыми шашками.

Возле отделения полиции появилась надпись "палачи". К отделению принесли мягкие игрушки и лампадки.

Фото: Татьяна Безрук

Фото: Татьяна Безрук

Фото: Татьяна Безрук

К участникам акции вышел новый глава полиции Киевской области Андрей Небытов. На вопрос, почему на месте преступления не проводят следственные действия и оно даже не перекрыто, он ответил, что уголовное производство расследует Государственное бюро расследований.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Выяснилось, что его случайно ранили местные пьяные полицейские, которые решили пострелять по жестянкам. 

Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, но медикам его спасти не удалось.

4 июня Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Позже адвокат семьи погибшего рассказал, что в деле фигурируют четыре человека, в том числе несовершеннолетний сын одного из арестованных полицейских.

Президент Владимир Зеленский заверил, что виновные в гибели Кирилла будут наказаны.

Автор новости и фото Татьяна Безрук

Татьяна Безрук
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