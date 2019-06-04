Родные Кирилла Тлявова попросили МВД организовать психологическую помощь для его старшего брата

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев встретились с мамой погибшего Кирилла Тлявова Татьяной Алексеевной и бабушкой Александрой Николаевной и выразили им свои соболезнования.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что женщины попросили организовать психологическую помощь для старшего сына - Дениса.

"Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявових специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких", - говорится в сообщении МВД.

Князев принес извинения родным погибшего от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - добавил глава МВД Аваков.

Князев также сообщил, что сотрудники управления НПУ Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Также Нацполиция возьмет на себя расходы по организации похорон.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

Сегодня, 4 июня, Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца.

По словам адвоката, всего в деле фигурируют четыре человека - в том числе несовершеннолетний сын одного из подозреваемых полицейских.