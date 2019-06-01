В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации

В полиции заявили, что это был "случайный выстрел", личность нападавшего установлена.

В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик получил пулевое ранение в голову. Он в реанимации. Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

"Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи ", - рассказали в полиции.

У ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.

В полиции заявили, что мальчик получил травму головы в результате случайного выстрела.

Полицейским удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут об этом свидетельствовать, говорится в сообщении.

Также установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчику.

Сейчас продолжаются совместные процессуальные действия полицейских, работников Государственного бюро расследований и прокуратуры области.

Напомним, в Ровенской области 5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками.