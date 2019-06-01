В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"

Ликвидаторы Беспалов и Ананенко до сих пор живы, Баранов - умер в 2005 году.

Ассоциация "Украинский ядерный форум" подготовила статьи в "Википедию" о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, которые фигурируют в мифе о "чернобыльских водолазах". Эту историю вспомнили сейчас благодаря американскому мини-сериалу "Чернобыль", ставшему хитом и возглавившему рейтинг Internet Movie Database (IMDb).

Фото: Olga Kosharna\Facebook

Речь идет о работниках Чернобыльской атомной станции Борисе Баранове, Валерии Беспалове и Алексее Ананенко, которые в начале мая 1986-го получили задание спустить воду из теплоносителя четвертого энергоблока ЧАЭС, чтобы избежать повторного взрыва. Во многих статьях, книгах и фильмах описывается, что Баранов, Беспалов и Ананенко погибли через несколько дней после этой операции от лучевой болезни. Однако это не соответствует действительности.

"Добровольцами согласились идти трое: старший инженер Алексей Ананенко, инженер среднего звена Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов. Один из них должен был держать подводную лампу, двое других - открывать клапаны. На следующий день после погружения оказалось, что в «бассейне» не было освещения, а водонепроницаемый фонарь время от времени выключался, поэтому специалисты работали практически на ощупь. Через некоторое время им удалось обнаружить сливные клапаны и в полной темноте открыть две защелки, чтобы выпустить воду наружу. СМИ писали о том, что все трое героев погибли от лучевой болезни, но это не соответствует действительности. Все трое выжили ", - говорится в статье в Википедии.

Они были сотрудниками ЧАЭС, но не были водолазами. Ананенко, Беспалов и Баранов работали в отделе, который отвечал за работу бассейна-барботера.

В 2018 году президент Порошенко наградил трех ликвидаторов орденом "За мужество" III степени. Поскольку Борис Баранов умер в 2005 году, его награду вручили его внуку.

Ольга Кошарная из ассоциации "Украинский ядерный форум" написала о дальнейшей судьбе героев:

"Один из них в 2017 попал в ДТП с травмами, несовместимыми с жизнью, выжил, но потерял память. Второй - жив, но серьезно болен, так что не смог получить в апреле 2018 орден от Президента Украины лично, и ему вручили орден дома".

В интервью в 2016 году Ананенко вспоминал, что цифры на дозиметре во время операции его не шокировали и составили примерно "десятки рентген".

В этом же интервью он говорил, что нырять к клапанам им не пришлось - "уровень воды оказался по колено".

Он также рассказал, что миф о "чернобыльских водолазах" породила статья корреспондента ТАСС "Чернобыль: адрес мужества", написанная через несколько недель после операции, в которой журналист "привел рассказ в очень свободном изложении".