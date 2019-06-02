Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Новий-старий Петро Порошенко
Новий-старий Петро Порошенко
Зеленский ввел новые должности в Администрации президента
Зеленский ввел новые должности в Администрации президента
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями

Женщина была убита, мужчина - повешен.

В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
Фото: Макс Требухов

В Запорожье в пятницу, 31 мая, правоохранители нашли мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями. Об этом замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери.

"Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 г. р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал замглавы Нацполиции.

Напомним, ранее жительницу Запорожья приговорили к 9 годам за продажу своего сына за 5 тысяч долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также