5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области

В Ровенской области 5-летнего мальчика завалило строительными материалами во дворе частного дома. Он умер в больнице. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Трагедия произошла в селе Большие Цепцевичи в пятницу, 31 мая.

"Пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них. Когда руками зацепился, пеноблоки упали на мальчика ", - говорится в сообщении.

Ребенка немедленно доставили в медучреждение. Однако врачам не удалось его спасти, во время оперативного вмешательства мальчик умер.

В полиции по данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой «бытовой несчастный случай»).

Напомним, в Ровенской области от укуса змеи пострадал ребенок. Гадюка укусила мальчика во дворе его дома.