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В США чиновник открыл стрельбу в городской администрации, убив 12 человек

Стрелка ликвидировали полицейские на месте преступления.

В городе Вирджиния Бич на востоке США местный чиновник вечером в пятницу, 31 мая, открыл беспорядочную стрельбу в здании городской администрации. 12 человек убито. Еще шестеро получили ранения, сообщает информагентство dpa.

Фото: скриншот с видео

“Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с преступником. При этом пуля попала в одного из них. От смерти полицейского спас бронежилет”, - говорится в сообщении.

Сам нападающий получил смертельное ранение.

CNN пишет, что полиция установила личность подозреваемого. Это 40-летний ДеУэйн Крэддок. Он работал инженером в местном департаменте ЖКХ.

На месте происшествия оказались винтовка и полуавтоматический пистолет. Пока не удалось установить мотивы стрелка. Известно, что он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

Это самый тяжелый случай со стрельбой в США с ноября прошлого года. Тогда бывший морской пехотинец открыл огонь по посетителям ночного клуба в калифорнийском городе Таузанд-Окс. Погибли 12 человек.

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