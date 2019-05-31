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В Украине задержали бывшего сотрудника МВД Грузии

Иностранец проходит по базе Интерпола.

В Украине задержали бывшего сотрудника МВД Грузии
Фото: EPA/UPG

В Украине задержали бывшего сотрудника краевой полиции Самегрело - Земо-Сванети МВД Грузии Георгия Самушия.

Об этом пишет "Новости-Грузия" со ссылкой на местную генпрокуратуру.

Самушия проходит по одному из десятков уголовных дел, которые были начаты против бывших высокопоставленных чиновников после смены власти в Грузии. На родине он обвиняется в незаконном лишении свободы и пытках, ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины накануне сообщила о задержании в Запорожье гражданина Грузии, который находился в базе данных Интерпола по подозрении в незаконном лишении человека. Он прилетел рейсом из Барселоны.

В то же время "Новости-Грузия" пишет, что до последнего времени Самушия находился во Франции, где пытался получить политическое убежище. После того, как ему было отказано в убежище, он отправился в Италию.

По версии следствия, 28 июля 2012 года в городе Зугдиди Самушия и еще двое человек, личности которых до сих пор не установлены, без всякой правовой основы незаконно лишил свободы жителя Гальского района Абхазии.

Как утверждается, он силой усадил его в свой служебный автомобиль, надел наручники, накинул на голову мешок и перевез в административное здание Военной полиции в Тбилиси. Там, по версии следствия, от мужчины  требовали признать подготовку теракта.

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