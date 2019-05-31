Пентагон внес Россию в космический "черный список"

В перечень государств также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых компаниям в США запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года для запуска спутников.

Соответствующее уведомление было размещено 30 мая на сайте Пентагона в сборнике официальных документов Федерального реестра американского правительства.

В документе сказано, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Их услугами с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. Как следует из документа, это "создает неприемлемый риск в сфере кибербезопасности США", сообщает "Настоящее время".

В 2018 году Россия вывела на орбиту несколько спутников Lemur-2, предназначенных для навигации судов и метеорологических целей. В 2017 году российская ракета-носитель "Протон-М" вывела в космос американский спутник связи Echostar-21.

Исполнительный директор Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев уже заявил, что запрет "не ударит" по российской космической индустрии.