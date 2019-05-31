Госпогранслужба объявила тендер на закупку 95 патрульных спецавтомобилей за 63,2 млн гривен

Государственная пограничная служба объявила тендер на закупку 95 патрульных автомобилей повышенной проходимости с ожидаемой стоимостью 63,175 млн гривен. Об этом свидетельствует система публичных закупок ProZorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений 2 июля, непосредственно сам аукцион должен состояться 7 августа. Период поставки - по 31 декабря 2019 года.

Оплата будет осуществляться через 45 банковских дней после поставки машин.

Напомним, с 25 апреля система Prozorro представила пилотный проект по E-каталогов. Теперь государственные заказчики смогут отдельные лекарства и медицинские препараты покупать как в обычном интернет-магазине.