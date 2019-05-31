"Табак - не для детей!": результаты первого года инициативы ОС "НОРТ"

Год назад «Национальная организация розничной торговли» объявила о начале общенациональной инициативы «Табак - не для детей!» в Украине. «НОРТ», как ответственная отраслевая ассоциация, выступила с инициативой, призванной информировать представителей малого и среднего бизнеса, в частности, владельцев сетей и киосков, руководителей и продавцов, о требованиях действующего законодательства и предоставлять им профессиональные рекомендации по совершенствованию в этом направлении.

За год инициатива распространилась на 15 городов Украины: Киев, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Львов, Днепр, Одесса, Николаев, Херсон, Кропивницкий, Харьков, Кривой Рог, Тернополь, Винница, Житомир. Непосредственно в торговые точки передано 9500 информационных материалов.

Юрий Бондарев , Председатель ОС «НОРТ», рассказал: «Чтобы четко понять потребности продавцов в информации по этому вопросу, мы обратились к профессионалам и договорились с компанией Kantar Украина о глубинных интервью с продавцами, как крупных сетей, так и мелких. По результатам проведенных исследований были разработаны информационные материалы. ОС «НОРТ» также подготовил Меморандум о присоединении к инициативе и обратился к предпринимателям розничной торговли, в ассортименте которых имеются табачные изделия, и общественным активистам о поддержке инициативы. Обращение публиковались в СМИ, социальных сетях, направлялись письмами по почте».

По словам Директора по работе с ключевыми клиентами Kantar Украина Марины Заброды , исследование показало, что 60% покупателей демонстрируют недовольство при просьбе показать документы и особенно это касается несовершеннолетних, которые часто проявляют агрессию. «Сразу после ряда мероприятий программы «Табак - не для детей!» агентство Kantar Украина провело опрос 200 продавцов в 5-ти городах (Киев, Львов, Одесса, Днепр и Харьков). По результатам опроса более 90% продавцов отметили, что буклет информативный и полезен для их работы. При этом, 96% продавцов утверждали, что требуют документы для подтверждения факта совершеннолетия».

Виталий Зубов , руководитель ТД «ТОРГ СИТИ», поблагодарил ОС «НОРТ» за важную социальную инициативу и уточнил, что «законодательство Украины по борьбе с курением достаточно развито: и медицинские предупреждения потребителей табачных изделий, и запрет рекламы, и ограничение продажи по возрасту продавцов и покупателей. Запрещается курение табачных изделий на рабочих местах и в общественных местах. Но мы все понимаем, что без надлежащего контроля и штрафных санкций, некоторые запреты нашли место пока только «на бумаге».

Проблематику нелегальной торговли и ответственности граждан, приобретающих сигареты несовершеннолетним, поднял Николай Ганул , владелец торговой сети «Ганул», также он обратился к покупателям: «Если у вас попросили документ, подтверждающий возраст, просто предъявите, без комментариев. Продавец не только имеет право проверить возраст, он обязан это сделать, если у него есть сомнения относительно возраста покупателя».

Инициатива «Табак - не для детей!» продолжается. Присоединяйтесь!