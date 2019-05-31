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Украина стала предметом торга во взаимоотношениях между церквями, - Кирилл Говорун

Посредством Украины церкви пытаются решить свои проблемы.

Украина стала предметом торга во взаимоотношениях между церквями, - Кирилл Говорун
Фото: Макс Требухов

Украинский вопрос стал важнейшим фактором межправославных отношений. Такое мнение в интервью LB.ua высказал известный богослов, ученый, профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл Говорун.

"А они (межправославные отношения - ред.) сложные, в них доминирует не солидарность, а столкновение или сосуществование в собственных интересах поместных церквей. И в сложную ткань, в которой соединены нити различных интересов поместных церквей, вошла Украина, радикально изменив ткань отношений. Теперь церкви выстраивают отношения друг с другом и с Константинопольским патриархатом, принимая во внимание Украину", - отметил архимандрит.

Также, по его словам, Украина стала предметом торга во взаимоотношениях между церквями.

"К примеру, Вселенский патриарх находится с визитом в Греции, где встречается с архиепископом Афинским, с которым у него очень сложные отношения. Есть целый ряд вопросов, проблем в отношениях между двумя церквями, и они пытаются решать эти проблемы, принимая во внимание, в том числе, и Украину. Я сейчас сильно упрощаю, но можно допустить, что архиепископ Афинский заявит о признании украинской церкви уже в этом году, но сделает это не потому, что так любит украинскую церковь или переживает за происходящее здесь, а потому что хочет решить какие-то свои вопросы в двусторонних отношениях с Константинополем", - заявил Кирилл Говорун.

Подробнее об этом читайте в полном тексте интервью "Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»"

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