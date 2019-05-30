Балуха перевели в тюремную больницу

Украинский политзаключенный в РФ Владимир Балух, который отбывает заключение в колонии Тверской области России, переведен в тюремную больницу.

Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Тверской области РФ, передает Крым.Реалии.

"Мы связывались с Федеральной службой исполнения наказаний, Владимир Балух переведен в областную больницу ФСИН, в город Торжок", – сообщили в офисе уполномоченного.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявляет, что у нее нет официального подтверждения данной информации.

"Я обратилась к врио начальника колонии с просьбой разрешить посещение Балуха врачом с целью его первичного осмотра и установления наличия или отсутствия признаков того или иного заболевания с учетом его жалоб на состояние здоровья. Если его переведут в ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение – Ред.), то исключительно с целью отказа в удовлетворении моей просьбы и создания видимости оказания Балуху медицинской помощи. Поскольку ответ на мое заявление до настоящего времени не поступил, я не могу прокомментировать сложившуюся ситуацию на сегодняшний день", – сказала Динзе.

Она сообщила, что планирует посетить Балуха на следующей неделе и получить больше информации о его местонахождении и состоянии.

Напомним, оккупационный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. С 29 марта 2019 года Балух находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области.

Балуха вывезли в Россию против его воли и вопреки Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.