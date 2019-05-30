Украинская лига авторских и смежных прав будет собирать роялти за музыку в ресторанах

"Украинский музыкальный альянс" аккредитовали на сбор вознаграждения за использование звукозаписей.

Украинская лига авторских и смежных прав получила право собирать вознаграждения (роялти) за звучание звукозаписей песен в заведениях индустрии гостеприимия (ресторанах, отелях, кафе,ночных клубах). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Кроме этого, МЭРТ аккредитовал общественный союз "Украинский музыкальный альянс" на сбор вознаграждения за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими организациями, которые занимаются публичным вещанием.

Собранные средства будут распределяться между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм.

Напомним, в 2018 году Верховная Рада приняла законопроект №7466 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

Закон определяет по одной организации коллективного управления для каждой из сфер коллективного управления.

Эти организации обязаны постоянно отчитываться о своей деятельности, сообщать автору об использовании его произведений, о вознаграждении, которое ему причитается, и тому подобное.