Украинским больницам бесплатно направят около 14 тыс. единиц медоборудования

Сегодня, 8 мая правительство поддержало инициативу Министерства экономического развития о бесплатной передаче украинским больницам 13 тыс. 952 единицы медицинской техники и оборудования на общую сумму 68,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли Украины.

Данная техника и оборудование находится на балансе Государственного материального резерва Украины и не используется по назначению 3-5 лет, однако она вполне пригодна для работы в медицинских учреждениях.

"Это оборудование в свое время закупалось для нужд Государственного резерва, но пока не используется. Хотя находится в хорошем состоянии. Мы взвесили все возможности и оказалось, что медицинские учреждения готовы забрать это оборудование, несущественно его модернизировать и использовать в работе. Чтобы передача была прозрачной и честной - передадим все Министерству здравоохранения для дальнейшего распределения в больницы Украины ", - рассказал первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

В перечне техники и оборудования: комплексы рентгеновской диагностики, пульсоксиметры, дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, кислородные концентраторы и т.д.

Напомним, в конце апреля 2019 года Минздрав подписал новые договоры с международными организациями Crown Agents и ПРООН на закупку лекарств и медицинских изделий за счет средств госбюджета 2019 года.

Минздрав уже пятый год подряд осуществляет закупки лекарств через международные организации. За это время, по его данным, удалось сэкономить до 40% бюджетных средств.