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Табачные изделия для нагревания не являются безопасными, - Минздрав

Агентство по контролю пищевых продуктов США разрешило IQOS с определенными оговорками.

Табачные изделия для нагревания не являются безопасными, - Минздрав
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения Украины прокомментировало разрешение Штатами табачных устройств для нагревания. Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило выход продукта на рынок США, но решение этого агентства не свидетельствует о том, что нагревания табака является полностью безопасным, сообщает пресс-служба Минздрава.

FDA разрешило продажу одного новейших средств курения на территории США, но с очень жесткими ограничениями, которые также применяются и к табачным изделиям. Устройства должны иметь соответствующую маркировку, как на пачках сигарет, реклама продукта - запрещена, и не только стиков, но и всех компонентов системы, также запрещена продажа их несовершеннолетним. Более того, производителя обязали информировать FDA обо всех планах по маркетингу заранее, а FDA оставило за собой право отозвать свое решение в случае нарушения установленных требований.

"FDA НЕ признала, что курение табачного изделия для нагрева безопаснее для здоровья, поскольку не хватает достоверных данных. Об этом речь шла два года назад, когда компания-производитель только подала запрос на разрешение продавать свой продукт на территории США. С тех пор решение не изменилось", - сказано в разъяснении Минздрава.

Украинское ведомство отмечает, что стики для новых систем курения также содержат табак и вызывают зависимость не меньше, чем курение обычных сигарет. Переход на стики также не помогает отказаться от обычного курения, а независимых исследований влияния на здоровье, в том числе - в долгосрочной перспективе - недостаточно.

Напомним, ранее о вреде электронных систем курения уже высказывалась сама и.о. министра Ульяна Супрун. Она также утверждает, что вредные вещества, попадающие в организм при сгорании сигаретного табака, остаются и при нагревании стикв.

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