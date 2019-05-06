За неделю от кори умерла девочка, Минздрав готовит "спецоперацию"

За прошедшую неделю в Украине заболели корью 1399 человек - 778 взрослых и 621 ребенок. Министерство здравоохранения планирует провести "спецоперацию" по вакцинации в Хмельницкой области, где заболеваемость растет, сообщила пресс-служба Минздрава. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

На прошлой неделе, с 25 апреля по 2 мая, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях, а также в Киеве. Среди заболевших от осложнений вируса умерла 12-летняя девочка, которая не могла получить прививку из-за противопоказаний.

С начала года в Украине заболели корью более 45 тыс. человек, 17 заболевших умерли от осложнений.

В ближайшее время Минздрав совместно с местными властями планирует провести "спецоперацию" по вакцинации в Хмельницкой области. Предыдущий опыт повышения уровня вакцинации во Львовской области фактически в первую же неделю остановил эпидемию в регионе.