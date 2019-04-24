Эндорфинное питание

Сегодня мы поговорим об эндорфинном питании. Само название программы говорит о том, что это связано с удовольствием. Мы расскажем вам о том, какие гормоны участвуют в получении удовольствия. Каких гормонов не хватает нам когда мы голодны. И что нужно кушать чтобы не иметь повышеного аппетита.

Фото: cbslocal.com

Правильно подобранная еда может давать ощущение счастья. Начинается это все с ощущения на кончике языка. А на самом деле это химия внутри вас.

Есть ряд продуктов и любимых вами блюд, употребляя которые вы можете стимулировать выработку в организме так называемых гормонов «удовольствия» (радости, счастья, хорошего настроения). В первую очередь это такие гормоны как серотонин, дофамин и эндорфины.

Так какие продукты и действия могут повлиять на выработку гормонов радости.

Один из гормонов, на который делают ставку в эндорфинном питании это серотонин.

Серотонин – гормон настроения, повышение уровня серотонина создает в коре головного мозга ощущение подъема настроения.

Для непосредственного синтеза серотонина нужна аминокислота триптофан. Кроме того выработке серотонина в организме способствует употребление глюкозы.

При поступлении в организм пищи с триптофаном или глюкозой увеличивается выработка серотонина, что повышает настроение и вызывает чувство сытости.

В каких же продуктах нуждается наш организм для выработки нужного количества серотонина. Это черный шоколад, бобовые (особенно привлекательна соя), картофель, гречневая крупа, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, овсянка, молочные продукты, мясо (особенно индейка и говядина), яйца. Среди овощей лидером по содержанию триптофана является свекла. Также следует обратить внимание на кинзу, сельдерей, капусту белокочанную, морковку.

Еще один гормон-нейромедиатор, благодаря которому в мозгу создается ощущение удовольствия – это дофамин. Наиболее активно он вырабатывается во время приема пищи, интимной близости, занятия любимым делом. Этот гормон еще называют гормоном предвкушения, потому что он начинает выделятся еще до начала действия, поскольку эти действия в прошлом приносили удовольствие и это закреплено в подсознании.

Именно поэтому, включение в рацион наиболее любимых вами блюд (это могут быть, блинчики, пельмени, штрудель, картофель и прочие любимые именно вами блюда), поможет вам получить удовольствие от еды и потом с чувством удовлетворения сделать те правильные шаги, чтобы это не отразилось на весах.

Следует заметить, что, дофамин в нашем организме синтезируется при наличии такой аминокислоты как тирозин. Среди продуктов, которые содержат эту аминокислоту и которые при желании можно добавить в рацион - авокадо, миндаль, тыквенные семечки, сыр тофу и рыба.

Кроме того следует добавить в рацион такие овощи и фрукты как спаржа, брокколи, свекла, морковь, перец, апельсин, клубника. Благодаря своему составу эти продукты оказывают благотворное влияние на те клетки головного мозга, которые отвечают за выработку гормонов счастья.

И напоследок поговорим об эндорфинах. Эндорфины (эндогенные опиаты) – гормоны счастья, эйфории, вырабатываются клетками мозга и нервной системы, обладают сильнейшим обезболивающим, противошоковым и антистрессовым действием, понижают аппетит.

Повысить выработку эндорфинов можно несколькими способами. Это питание, физические нагрузки и позитивные привычки (смех, любимая музыка, театр).

Среди продуктов повышающих уровень эндорфинов следует выделить черный шоколад, женьшень, перец чили и другие перцы со жгучим вкусом.

Кроме того следует отметить, что эндорфины вырабатываются и при достижении поставленной цели. После успешно преодоленных нагрузок или выхода из трудной ситуации организм получает вознаграждение в виде положительных эмоций.

А вот чувство вины, напротив, угнетает высвобождение "молекул радости".

Этим можно объяснить переедания и срывы с диеты. Когда человек в стремлении похудеть выбирает для себя жесткую диету, рано или поздно из-за неудовлетворенности вследствие ограничения рациона, он съедает свою любимую еду из прошлой жизни. При этом он испытывает чувство вины (опять наелся запретного!) и не получает свою дозу "гормонов счастья", а значит, ест еще и еще. Возникает замкнутый круг, разорвать который можно только одним способом: отменить запреты, но научиться употреблять любимые продукты так, что бы это не отражалось на увеличении веса.

Компромисс между инстинктивным началом и сознанием легче всего достигается между "могу – сколько", нежели "хочу – нельзя".

Предлагаю вам меню одного дня эндорфинного питания:

Завтрак 1: омлет с помидорами (яйцо 2шт., помидор – 200гр.) или яйцо вареное - 1шт., авокадо – 40гр., овощной салат – 200гр.

Завтрак 2: кофе с молоком, черный шоколад- 20гр., миндаль – 10-12шт.

Обед: пельмени или паста с морепродуктами – 250гр., огурцы – 150гр.

Полдник: творожная запеканка – 120-150гр., чай.

Ужин: суп с брокколи – 300гр., индейка запеченная - 80гр. или овощной салат с тунцом -350гр. (тунец -100гр.).

Помните, повышение уровня гормонов «счастья» в организме дает возможность полюбить себя и худеть с ощущением удовлетворенности.