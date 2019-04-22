Новий президент

Ті, хто підтримував Порошенка – розчаровані, послідовники Зеленського святкують перемогу . Їх майже 3/4 від виборців, які прийшли голосувати.

Фото: EPA/UPG

В Україні з шести президентів тільки один був переобраний на другий термін під гаслом «інакше прийдуть комуністи». Цього разу страшилки не спрацювали. Вибори показали шалену недовіру громадян до владних інституцій (75%) та запит на нові обличчя. Можливо, це менталітет українців. Але й відповідальність влади. Чи збережеться українська національна традиція - від любові до ненависті? На це вплинуть вже перші рішення та дії новообраного очільника держави.

Це були демократичні вибори, це були брудні вибори, це були популістські вибори, це були технологічні вибори. Якщо підходити з точки зору маркетингу та PR - це були яскраві вибори. Навіть правило Паретто спрацювало (майже 20/80).

Не варто думати, що завтра підвищаться пенсії, знизяться тарифи на газ та відсотки по кредитах для бізнесу. Долар не стане по 8, заборгованість за комуналку не спишуть.

Ми не прокинемося автоматично в новій країні. Комунальні та сервісні служби будуть працювати так, як ми їм дозволяємо. Чиновники будуть перевзуватися, бо писати заяву про відставку - це не про них. Учителі будуть навчати дітей так, як їм платять. Дороги залишаться з ямами, якщо їх не полагодити. Черги до відомих лікарів не зменшаться. Мрійники нікуди не подінуться. Популісти не дочекаються на автоматичні зміни.

Ми всі люди. Зі своїми тривогами, болями, злістю, любов’ю, сподіваннями, очікуваннями та мріями.

Усе в країні залежить від нас, а не від президента. Кого б ви не підтримували - Україна буде! Життя - продовжується.

Усе залежить від нас самих. Від освіти. Від книжок, що ми читаємо. Від оточення, яке ми формуємо. Від кроків та напрямку, куди ми йдемо.

Правильних вам людей навколо та сил на зміни самих себе!