​Янукович поздравил Зеленского

Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, которые состоялись 21 апреля. Обращение сбежавшего из страны экс-президента распространил его пресс-секретарь Юрий Кирасир в фейсбуке.

В своем поздравлении Виктор Янукович подчеркнул, что украинцы доверились Владимиру Зеленскому в тяжелейший момент истории Украины.

Янукович считает что украинский народ сейчас расколот и, якобы радикализирован, как никогда раннее. Он отметил, что война на Донбассе до сих пор уносит ежедневно жизни украинцев и "уничтожает когда-то процветающий край".

Всю вину за это он возложил на действующего президента Петра Порошенко. "Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - подчеркнул Янукович.

Осужденный президент считает, что новоизбранного президента ждут сложные задачи по вопросам мира и объединения украинского народа.

Отмечается, что Янукович низко кланяется «мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор». Он надеется, что Зеленский принесет мир и процветание Украине.

Напомним, Янукович 1 марта 2014, пребывая на территории России, совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

В 2014 году Янукович бежал в Россию.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича - как пособничество в этом.