Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы, сообщил корреспондент LB.ua из зала суда.

Прокуратура предъявила Януковичу обвинение по ч.1 ст. 111 (государственная измена), ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Экс-президента просили приговорить к 15 годам лишения свободы.

Судьи признали доказанной вину Януковича в госизмене и пособничество в ведении агрессивной войны, но обвинение в сепаратизме отклонили. Оболонский суд посчитал, что обвинение не смогло доказать факт того, что Янукович был проинформирован о целях российских властей захватить Крым.

За госизмену Янукович получил 13 лет, за пособничество в ведении агрессивной войны - 12 лет.

Во время принятия решения судьи учли позитивную характеристику, которую дали Януковичу некоторые свидетели, например, Анна Герман, а также отсутствие у него непогашенных судимостей.

Напомним, Януковичу инкриминировали то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Фотокопию этого обращения демонстрировал в Совбезе ООН постпред России Виталий Чуркин.

Фото: wikipedia.org

Его текст гласил:

"Заявление Президента Украины

Как законно избранный Президент Украины заявляю.

События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на Юго-Востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В.Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины.

В.Ф.Янукович,

1-03-2014 г."