В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ГлавнаяПолитика

У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой

Геращенко назвала ведущую "России 1" прошмандовкой.

У украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы произошел конфликт с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которая работает на "Россию 1".

Инцидент произошел после принятия ПАСЕ резолюции, в которой захваченные Россией украинские моряки были признаны военнопленными и содержится требование немедленного освобождения, пишет "Укринформ".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко начала зачитывать на русском языке обращение к семьям российских военнослужащих и других российских граждан, которые принимали участие в боевых действиях против Украины, но были захвачены, в настоящее время содержатся на украинской территории и включены в списки для обмена на украинских военнопленных и политических заложников в России.

"Украинская сторона обращалась к России с просьбой - заберите своих, отдайте наших", - отметила первый вице-спикер.

В этой время Скабеева решила вмешаться в общение Геращенко с украинскими журналистами. Это вызвало возмущение со стороны некоторых представителей СМИ, а также народного депутата Борислава Березы, который физически "прикрыл" коллегу по парламенту и заблокировал доступ к Геращенко представителей "группы поддержки" российского государственного телеканала.

Призвать к порядку российскую пропагандистку также пытались работники пресс-службы СЕ.

"Я сделала все возможное, чтобы донести информацию, что РФ не забирает своих 25 граждан, осужденных в Украине и не дает никакого ответа на все наши предложения по обмену. Я обратилась к семьям россиян с призывом давить на Путина. Я зачитала все фамилии 10 раз. Российская пропагандистка была в ярости. Я - спокойная, у меня после Минска на таких прошмандовок нулевая толерантность и спокойная реакция", - прокомментировала инцидент Ирина Геращенко в фейсбуке.

Напомним, что во время осенней сессии ПАСЕ Скабеева тоже охотилась за каждым членом украинской делегации, вламывалась в помещение украинского представительства, пытаясь взять интервью и спровоцировать скандал. Под конец дня делегация даже демонстративно спела гимн Украины, заглушая монолог российской ведущей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также