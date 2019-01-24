У украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы произошел конфликт с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которая работает на "Россию 1".

Инцидент произошел после принятия ПАСЕ резолюции, в которой захваченные Россией украинские моряки были признаны военнопленными и содержится требование немедленного освобождения, пишет "Укринформ".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко начала зачитывать на русском языке обращение к семьям российских военнослужащих и других российских граждан, которые принимали участие в боевых действиях против Украины, но были захвачены, в настоящее время содержатся на украинской территории и включены в списки для обмена на украинских военнопленных и политических заложников в России.

"Украинская сторона обращалась к России с просьбой - заберите своих, отдайте наших", - отметила первый вице-спикер.

В этой время Скабеева решила вмешаться в общение Геращенко с украинскими журналистами. Это вызвало возмущение со стороны некоторых представителей СМИ, а также народного депутата Борислава Березы, который физически "прикрыл" коллегу по парламенту и заблокировал доступ к Геращенко представителей "группы поддержки" российского государственного телеканала.

Призвать к порядку российскую пропагандистку также пытались работники пресс-службы СЕ.

"Я сделала все возможное, чтобы донести информацию, что РФ не забирает своих 25 граждан, осужденных в Украине и не дает никакого ответа на все наши предложения по обмену. Я обратилась к семьям россиян с призывом давить на Путина. Я зачитала все фамилии 10 раз. Российская пропагандистка была в ярости. Я - спокойная, у меня после Минска на таких прошмандовок нулевая толерантность и спокойная реакция", - прокомментировала инцидент Ирина Геращенко в фейсбуке.

Напомним, что во время осенней сессии ПАСЕ Скабеева тоже охотилась за каждым членом украинской делегации, вламывалась в помещение украинского представительства, пытаясь взять интервью и спровоцировать скандал. Под конец дня делегация даже демонстративно спела гимн Украины, заглушая монолог российской ведущей.