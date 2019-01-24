Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией

"Мы славяне, и мы должны жить вместе. Мы никому нигде не нужны".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией.

Об этом он сказал на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

"Мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, что в последнее время президент Республики Беларусь довольно часто повторяет идею о единстве Украины, Беларуси и России.

26 октября на Форуме регионов в Гомеле Лукашенко сказал, что война на Донбассе - это общая беда "трех славянских народов", а 14 декабря на пресс-конференции заявил, будто украинцы, белорусы и русские - "одни и те же люди".

Украина в ближайшее время намерена закрепить в своей Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО.