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​Путин может остаться у власти после объединения РФ и Беларуси, - Bloomberg

В Кремле обсуждают сценарии, похожие на то, что сейчас происходит в Казахстане.

​Путин может остаться у власти после объединения РФ и Беларуси, - Bloomberg
Фото: МК

В Кремле рассматривают сценарии сохранения российского президента Владимира Путина у власти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Один из них предполагает создание нового государства путем объединения России с Беларусью. Таким образом, Путин якобы сможет обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков и возглавить новую страну.

Кроме того, источники в Кремле заявили, что в администрации президента РФ активно обсуждаются сценарии, похожие на то, что сейчас происходит в Казахстане. Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну в течение 30 лет, заявил об отставке. Временным президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который возглавлял парламент.

После того, как Токаев принес присягу, казахстанский парламент тайным голосованием избрал главой дочь Назарбаева - Даригу Назарбаеву. Ее поддержали 100% голосов.

Сам Назарбаев при этом остался пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и останется членом Конституционного совета

Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство. Он также отметил, что согласен на единую валюту с Россией - "общий рубль".

При этом Лукашенко уверен, что 98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, а россияне, в свою очередь, "готовы хоть завтра к объединению".

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