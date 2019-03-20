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Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

Суд ужесточил наказание, назначенное трибуналом по бывшей Югославии.

Фото: EPA/UPG

Апелляционный суд в Гааге отклонил апелляцию экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор по обвинению в геноциде, вынесенный в 2016 году Трибуналом по бывшей Югославии.

Об этом сообщает Би-би-си.

Суд ужесточил наказание, назначенное трибуналом по бывшей Югославии.

Фото: EPA/UPG

Говоря о заявлении Караджича о том, что в Сребренице он не отдавал приказа убивать мусульман, судья сослался на "седьмую директиву", подписанную им в качестве президента "Республики Српской" целью которой было сделать жизнь мусульман в Боснии "невыносимой". "Караджич, подписывая эту директиву, знал, что она содержит соответствующий пассаж", - сказал судья-председатель.

Остальные аргументы Караджчиа суд также счел неубедительными.

Напомним, Караджич в 2016 году был осужден за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные при распаде бывшей Югославии, и приговорен к 40 годам тюрьмы. Среди преступлений, вменяемых ему, - резня в Сребренице в 1995 году. Более 100 тыс. человек были убиты, а около 2,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома во время войны в Боснии 1992–1995 годов.

Приговор был вынесен судьями Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), который официально закрылся в декабре 2017 года.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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