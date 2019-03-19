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В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами на борту

Всего на борту лайнера находились около 100 человек.

В Иране в международном аэропорту "Мехрабад" загорелся самолет авиакомпании Iran Air с пассажирами на борту, передает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел во вторник, 19 марта, около 21:00. Сообщается, что всего на борту лайнера находились около 100 человек, 50 из них уже эвакуировали.

На фото, опубликованном Tasnim News Agency, видно, как самолет лежит на полосе, под его левым крылом пламя, а спасатели обливают его пеной. В сообщении агентства указано, что лайнер приземлился без колеса.

Вместе с тем Fars News передает, что у самолета местной авиакомпании действительно возникли сложности при посадке - не раскрылись задние шасси. Пилот попытался уйти на второй круг. В итоге он все же посадил самолет "на брюхо". В  результате инцидента никто не пострадал.

Fars News уточняют, что некоторые из пассажиров действительно оставались на борту продолжительное время, однако им ничего не угрожало.

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