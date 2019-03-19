Ночью в Киеве на Демеевском рынке полностью сгорели строительный магазин и кофейня.
Об этом сообщает "Информатор".
Пожар начался в магазине со стройматериалами. Огонь распространился по помещению и перебросился на кофейню, которая стояла неподалеку.
На место происшествия приехали пожарные, но им не удалось спасти помещения и вещи, которые были внутри. И магазин, и кафе выгорели полностью - от них остался лишь металлический каркас.
Причины возгорания пока неизвестны. По информации медиков, пострадавших нет.
Напомним, в Кривом Роге в начале марта горел рынок, огонь тушили более трех часов.