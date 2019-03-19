Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Выбирая зло
Выбирая зло
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
В Европарламенте поддержали антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"
В Европарламенте поддержали антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин

Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет.

В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин
В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин
Фото: Скриншот видео

Ночью в Киеве на Демеевском рынке полностью сгорели строительный магазин и кофейня.

Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался в магазине со стройматериалами. Огонь распространился по помещению и перебросился на кофейню, которая стояла неподалеку.

На место происшествия приехали пожарные, но им не удалось спасти помещения и вещи, которые были внутри. И магазин, и кафе выгорели полностью - от них остался лишь металлический каркас.

Причины возгорания пока неизвестны. По информации медиков, пострадавших нет.

Напомним, в Кривом Роге в начале марта горел рынок, огонь тушили более трех часов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также