Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет.

В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин

Ночью в Киеве на Демеевском рынке полностью сгорели строительный магазин и кофейня.

Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался в магазине со стройматериалами. Огонь распространился по помещению и перебросился на кофейню, которая стояла неподалеку.

На место происшествия приехали пожарные, но им не удалось спасти помещения и вещи, которые были внутри. И магазин, и кафе выгорели полностью - от них остался лишь металлический каркас.

Причины возгорания пока неизвестны. По информации медиков, пострадавших нет.

Напомним, в Кривом Роге в начале марта горел рынок, огонь тушили более трех часов.