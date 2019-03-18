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Боевики трижды открывали огонь на Донбассе в понедельник

Один военнослужащий погиб.

Боевики трижды открывали огонь на Донбассе в понедельник
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российско-оккупационные войска три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, трижды Применив оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Все обстрелы боевики осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Екатериновка; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вильный.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

"Подразделения ВСУ дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что военные сбили беспилотник боевиков на Авдеевском направлении.

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