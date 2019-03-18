Во вторник в Киев вернутся дожди

Похолодает до +4 ночью и +9 днем.

Во вторник, 19 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +7…+9 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем местами, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +5…+11 градусов.

В Карпатах ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью и днем -2…+3 градуса.В Моршине ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве ночью дождь, днем местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +7…+14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов.