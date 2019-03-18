Вечером в воскресенье, 17 марта, на железнодорожной станции "Николаев" загорелся тепловоз. По словам очевидцев, возгорание произошло в локомотивном депо, пишет местное издание "Новости Н".
Пожар начался, когда локомотив находился в помещении депо, однако рабочие сумели отбуксировать горящий тепловоз на улицу. Для тушения пожара было привлечено несколько пожарных автомобилей ГСЧС.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.
Информации о погибших и пострадавших при пожаре на данный момент нет.