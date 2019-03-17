Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко расценивает беспорядки в местах встреч избирателей с кандидатами в президенты как попытку сорвать выборы.

"Кампанию общения с избирателями пытаются перевести в формат уличных волнений. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу само проведение выборов, сорвать их. И это точно не украинский сценарий! Обязанность украинской власти - этого сценария никак не допустить", - сказал глава государства во время предвыборного митинга в центре Киева.

Фото: Макс Требухов

При этом, как сообщает корреспондент LB.ua, киевская встреча Порошенко с избирателями тоже прошла не без происшествий.

На акцию пришли митингующие с антипрезидентскими плакатами, из-за чего произошли две потасовки. После второго столкновения двое сотрудников полиции вывели одного из нападавших под руки.

По данным ГУ НП в Киеве, его доставили в управление полиции для объяснений. На него составят административные материалы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

В целом мероприятие состоялось без грубых нарушений правопорядка.

По оценкам полиции, участие во встрече с Порошенко приняли около 25 тыс. человек.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По словам корреспондента, нападавшие действовали под координацией сотрудников полиции. Однако обычные правоохранители из полиции диалога об этом ничего не знали и действовали по ситуации.

Фото: Макс Требухов Полицейский, который, вероятно, координировал нападавших