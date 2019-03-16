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Климкин предложил выдавать диаспоре украинские паспорта

"Украинцы вынуждены покидать Украину. Эти люди - тоже часть Украины".

Климкин предложил выдавать диаспоре украинские паспорта
Фото: пресс-служба президента

Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает предоставление двойного гражданства представителям украинской диаспоры.

"Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины. И эти люди - тоже часть Украины", - сказал глава МИД в интервью радиоканалу "Культура".

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы простопрописать критерии", - добавил он.

Напомним, в феврале 2019 года Климкин рассказал, что Министерство иностранных дел работает с некоторыми депутатами Верховной Рады над законопроектом о двойном гражданстве (за исключением украинско-российского).

Официально двойное гражданство в Украине не разрешено, но де-факто паспорта иностранных государств есть у десятков тысяч украинцев.

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