Количество российских военных в Крыму приблизится к 50 тысячам, - Климкин

Милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, и в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но она будет происходить и дальше - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", - сказал Климкин.

Глава МИД напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия.

По его словам, в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного Крыма.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных российских властей. В частности, в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства. Существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.