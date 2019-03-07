ВККС отвергла мнение ОСД об избрании в Верховный суд "недобросовестных" кандидатов

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Все претензии к кандидатам на должность судей Верховного Суда со стороны представителей Общественного совета добропорядочности были исследованы Высшей квалификационной комиссией судей. Об этом заявил член ВККС Михаил Макарчук во время брифинга по итогам конкурсов в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд, передает журналист LB.ua.

"Негативные выводы (Общественного совета добропорядочности - LB.ua) были предметом исследования во время конкурса, все претензии к каждому кандидату были исследованы... Поэтому говорить о том, что комиссия что-то не исследовала по претензиям ОСД, нельзя. Другой вопрос, что не всегда представители общественности соглашаются с пояснениями кандидатов", - сказал он.

Макарчук также напомнил, что во время конкурса, в частности, в Верховный суд, комиссия "отсеяла" некоторых кандидатов, негативной информации по которым ОСД не подавал.

В свою очередь, заместитель главы ВККС Станислав Щотка отметил, что любые сомнения по поводу кандидата должны быть обоснованы доказательствами.

"Вопрос оценки - это не вопрос юридически свершившегося факта. Роль ОСД - положительная в этом процессе, потому что они помогают выяснить те обстоятельства, которые комиссия может бы выяснила или, возможно, не выяснила, но эти претензии должны быть качественными и обоснованными, а также могут быть преодолены после объяснения кандидатов (для преодоление негативного вывода ОСД по поводу каждого кандидата ВККС должна проголосовать не менее 11 голосами - LB.ua)", - сказал он.

"Давайте спросим у юридической общественности, сколько претензий к тем судьям, к которым были претензии во время собеседований (в рамках первого конкурса в Верховный Суд - LB.ua)... Сейчас идут выборы, принимаются решения и в пользу кандидатов, в том числе оппозиционных... Комиссия довольно часто проигрывает споры. Если мы проиграем общественному активисту - это хорошо, не проигрываем - плохо. Но это те же судьи принимают решения, к которым были претензии", - добавил Щотка.

"В законе нет нормы, что комиссия должна соглашаться со всеми выводами (ОСД - LB.ua)... И вообще некорректно говорить о количестве и проценте (тех, кто победил в конкурсе, со списка так называемых недобросовестных кандидатов по мнению ОСД - LB.ua). За каждой цифрой - человек, его семья, близкие...", - добавил в свою очередь глава комиссии Сергей Козьяков.

Он также отметил, что ОСД подала 71 негативный вывод по кандидатам в Верховный Суд, а не 31, как сообщают общественные активисты. И лишь 16 человек прошли дальше.

Напомним, 2 августа 2018 года был объявлен второй конкурс в Верховный Суд. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, допущено было 566 кандидатов. Финальный рейтинг был сформирован со 189 кандидатов. 7 марта ВККСУ направит документы с рекомендацией на назначение 78 победителей конкурса в Высший совет правосудия.