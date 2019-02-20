Назначен и.о. руководителя аппарата Антикорсуда

Жуков будет исполнять эти обязанности до назначения хотя бы одного судьи или руководителя аппарата.

Государственная судебная администрация назначила временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Алексея Жукова. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда, как сообщает пресс-служба, осуществляет действия по регистрации Антикорсуда как юридического лица, начала его работы и представительства такого суда как органа государственной власти.

Жуков будет занимать эту должность до момента назначения, избрания или перевода на должность судьи такого суда не менее одного судьи и до назначения руководителя аппарата суда.

С марта прошлого года Жуков занимал должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом ГСА.

Напомним, в Высший антикоррупционный суд подали документы 342 кандидатов. К экзаменам были допущены 270. Из них 113 человек успешно сдали экзамен. 71 кандидат еще имеет шанс стать судьей Антикорсуду.

Высшая квалифкомиссия судей планирует до конца февраля определить победителей конкурса.