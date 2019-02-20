Назначен и.о. руководителя аппарата Антикорсуда

Государственная судебная администрация назначила временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Алексея Жукова. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.
Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда, как сообщает пресс-служба, осуществляет действия по регистрации Антикорсуда как юридического лица, начала его работы и представительства такого суда как органа государственной власти.
Жуков будет занимать эту должность до момента назначения, избрания или перевода на должность судьи такого суда не менее одного судьи и до назначения руководителя аппарата суда.
С марта прошлого года Жуков занимал должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом ГСА.
Напомним, в Высший антикоррупционный суд подали документы 342 кандидатов. К экзаменам были допущены 270. Из них 113 человек успешно сдали экзамен. 71 кандидат еще имеет шанс стать судьей Антикорсуду.
Высшая квалифкомиссия судей планирует до конца февраля определить победителей конкурса.