Нардеп Ефимов купил "вертолетную площадку Януковича" и оформил ее на маму

Депутат Верховной Рады Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, владеющую конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Интереса к этому объекту я не скрывал и изучал его инвестиционную привлекательность. Считаю, что "Парковый" вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня… После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ", - написал он.

По словам Ефимова, формальным владельцем объекта выступает мать депутата.

"Как человек, который хочет вкладывать и в имидж, и в экономику своей страны, я считаю этот проект интересным и перспективным. В то же время, как народный депутат я не имею права заниматься коммерческой деятельностью и, естественно, не буду этого делать. Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама Любовь Ефимова", - отметил депутат.

Нардеп намерен передать объект в управление международной компании и в ближайшее время представить концепцию его развития.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Имущество "Паркового" арестовано и передано Национальному агентству по вопросам возврата коррупционных активов (АРМА). В октябре 2018 года АРМА отдала площадку в управление коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения".

6 февраля Голосеевский райсуд Киева обязал Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), вернуть КВЦ "Парковый" юридическому владельцу - ООО "Амадеус Ко". Прокуратура Киева готовит новое ходатайство о передаче КВЦ "Парковый" в управление АРМА.

Ранее АРМА по итогам тендера передало управление активами КВЦ "Парковый" КП "Центр организации дорожного движения", но 24 января 2019 года Хозяйственный суд Киева постановил запретить КП осуществлять управление КВЦ "Парковый".

С 6 февраля собственником компании является Любовь Борисовна Ефимова, проживающая во Флориде.

Напомним, летом 2018 года Ефимов подтвердил информацию о том, что он покупает энергогенерирующую компанию "Донбассэнерго".