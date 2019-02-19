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Генпрокуратура обжаловала арест с залогом для Мангера

Жалобу подали сегодня в Киевский апелляционный суд.

Генпрокуратура обжаловала арест с залогом для Мангера
Фото: www.segodnya.ua

Генеральная прокуратура обжаловала арест с залогом председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Жалоба подана во вторник в Киевский апелляционный суд.

Прокуратура считает решение нижестоящего суда об аресте Мангера и залог 2,5 млн гривен незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера и установил залог 2,5 млн гривен. После внесения залога Мангер вышел из СИЗО и вернулся к исполнению обязанностей по основному месту работы.

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