Генпрокуратура обжаловала арест с залогом для Мангера

Генеральная прокуратура обжаловала арест с залогом председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Жалоба подана во вторник в Киевский апелляционный суд.

Прокуратура считает решение нижестоящего суда об аресте Мангера и залог 2,5 млн гривен незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера и установил залог 2,5 млн гривен. После внесения залога Мангер вышел из СИЗО и вернулся к исполнению обязанностей по основному месту работы.