​ГПУ пояснила претензии к "Новому времени"

Журналисты выложили в сеть материалы, которые не подлежали публикации.

Генеральная прокуратура заявила, что была вынуждена пойти в суд, чтобы получить доступ к материалам журнала "Новое время" из-за отказа редакции от сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Пресс-секретарь прокуратуры Андрей Лысенко подтвердил, что ГПУ интересуется статьей НВ о "бриллиантовых прокурорах".

8 сентября 2016 года следователи прокуратуры направили запрос о международной правовой помощи в министерство внутренних дел Великобритании. Ответ британской стороны кто-то "слил" журналисту "Нового времени".

Появившиеся в статье документы были материалами уголовного производства, которые не подлежали публикации. Поэтому 23 марта 2017 года по факту разглашения ведомостей досудебного расследования (ч.1 ст.387 УК) было начато уголовное производство.

ООО "Издательский дом Медиа-ДК", которое является владельцем интернет-сайта "Новое время" отказался предоставить информацию, необходимую следствию, и ГПУ решила истребовать их через суд.