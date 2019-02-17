Курченко выписали повестку в Генпрокуратуру

Его вызывают в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

Генеральная прокуратура вызывает бизнесмена Сергея Курченко на допрос. Повестка обнародована на сайте ГПУ.

В повестке говорится, что ГПУ ждет Курченко для участия в следственных действиях 22 февраля 2019 года. На допрос Курченко вызывают в качестве подозреваемого в уголовном производстве.

"Гр-н Курченко, 21.09.1985 г.р., место регистрации Харьковская область, г. Чугуев, ул. Чапаева, д. 9, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 22.02.2019 в 14 часов 00 минут в кабинет № 808-В помещение Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, улица Резницкая, 13/15, для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве № 42016000000003393 от 16.11.2016 по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст .212 и другими статьями УК Украины", - говорится в повестке.

Уголовное производство было открыто по статье за создание преступной организации с целью присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах, а также легализация незаконно полученных доходов и уклонения от уплаты налогов.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дела экс-премьера Николая Азарова и Курченко находятся на финальной стадии досудебного следствия.

Напомним, с февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине Курченко инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки - свыше 14 млрд гривен.

Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В мае 2018 беглый олигарх Курченко впервые попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны.