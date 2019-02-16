Следующую конференцию по вопросам реформ в Украине проведут в Торонто

В 2018 международная встреча в поддержку реформ в Украине состоялась в Дании.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд анонсировала на 5 июля проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"В том году была конференция по вопросам реформ у [министра иностранных дел Дании] Андерса [Самуэльсена]. Такая международная встреча в поддержку реформ в Украине. В Канаде в Торонто 5 июля пройдет такая же конференция, где будет новый президент. Я всех приглашаю", - сказала она, выступая на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука, по случаю Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Фриланд отметила: "Это будет очень хорошая возможность для нас всех действительно подтолкнуть нового президента на пути реформ".

14 февраля министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан пригласил министра обороны Украины Степана Полторака принять участие в международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Торонто.

"Украинский ланч" в Мюнхене - это платформа, на которой мировые и украинские лидеры обсуждают вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мира.