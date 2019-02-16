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​Тимошенко встретилась в Мюнхене с главой МИД Литвы

Обсуждалась ситуация в Украине и война на Донбассе.

​Тимошенко встретилась в Мюнхене с главой МИД Литвы
Фото: ba.org.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко встретилась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины".

Они обсуждали политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, ее евроинтеграционные стремления и вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Литвы. Тимошенко также рассказала о своей предвыборной программе.

Речь шла также о ситуации на востоке Украины, о защите прав и свобод внутренне перемещенных лиц и других граждан Украины, которые пострадали из-за войны на Донбассе.

Тимошенко поблагодарила Литву за поддержку Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности. Она подчеркнула необходимость сохранения и усиления санкций против России и призвала не забывать об аннексированном Крыме.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти и укреплению антикоррупционных органов.

Напомним, что Тимошенко также встречалась с Куртом Волкером, спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины.

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