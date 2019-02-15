Нардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из Запорожья

В мае 2018 двое автомобиль, в котором находился предприниматель и его водитель, расстреляли из автомата.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья принял решение отдать на поруки депутату Верховной Рады Владимиру Парасюку подозреваемого в покушении на убийство местного предпринимателя.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"23 мая 2018 года двое неизвестных расстреливают из автоматического оружия по ул. Каширское шоссе в Запорожье автомобиль, в котором находился местный предприниматель и его водитель. Предприниматель получил пулевое ранение. Преступники с места происшествия скрылись на мотоцикле, оставив оружие. В течение длительного времени проводились мероприятия с целью установления преступников. Вчера полицейские задержали одного из исполнителей преступления, была собрана обоснованная доказательная база... Но сегодня Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого под личное поручительство народного депутата Парасюка", - отметил он.

Нардеп пояснил свое решение тем, что задержанный житель Днепропетровской области 1991 года рождения, как и он, является участником АТО, уточнили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса продолжается.